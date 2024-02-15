Владельцы Apple Vision Pro начали массово возвращать свои устройства в магазин

Apple позволяет вернуть любой продукт в течение 14 дней с момента покупки, и для первой волны покупателей Vision Pro этот срок уже подходит к концу.

Среди самых распространенных причин возврата устройства — неудобство. Многие пользователи жалуются на головные боли и тошноту, связанные с использованием гарнитуры.

Особенно остро ощущается вес устройства, его передняя часть. Некоторые пользователи даже сообщают о физических проблемах, таких как разрыв сосудов и покраснение глаз после использования устройства.

Паркер Ортолани, менеджер по продукту в The Verge, поделился своим опытом дискомфорта, заявив: «Несмотря на то, что использование гарнитуры оказалось таким же волшебным, как я надеялся, ее было просто слишком неудобно носить даже на короткие промежутки времени из-за веса и конструкции ремней. Я хотел использовать ее, но боялся надевать».

Кроме проблем с комфортом, пользователи также задаются вопросами о производительности Vision Pro относительно его цены.