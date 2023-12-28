Владельцы Apple Watch получили письмо от Тима Кука после того, как часы спасли их

Часы Apple Watch Майкла Галлегоса, подаренные его сыном Ником, сообщили ему об опасно низкой частоте сердечных сокращений и нерегулярном ритме во время сна. Это заставило Ника отвезти его в отделение неотложной помощи, где врачи обнаружили недиагностированное заболевание сердца и имплантировали кардиостимулятор. На благодарственное письмо, направленное Куку, Ник получил быстрый ответ, в котором он поблагодарил его за то, что поделился этой историей.

Данные Apple Watch Кристофера Окли стали решающими в диагностике небольшого сердечного приступа, который он пережил. Хотя к тому времени, когда он добрался до больницы, симптомы прошли, данные часов, показывающие учащенное сердцебиение в течение ночи, убедили врачей принять дальнейшие меры. Окли также получил личное письмо от Кука с благодарностью за то, что он поделился своей историей.

Эти две истории пополнили растущий список случаев, когда часы Apple Watch сыграли решающую роль в оповещении пользователей о проблемах со здоровьем.