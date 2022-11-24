Владельцы Билайна продали его российским менеджерам и ушли из России

Теперь же в этой запутанной истории появился вполне ясный финал. Представители Билайна заявили, что группа топ-менеджеров компании, во главе с генеральным директором Александром Торбаховым, выкупит мобильного оператора у Veon.

Стоимость сделки также озвучена — она составит 130 млрд рублей. Её завершение ожидается уже совсем скоро — 1 июня 2023 года. При этом в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов, то этот срок можно будет продлить — договор подобное допускает.