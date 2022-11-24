Владельцы Билайна продали его российским менеджерам и ушли из России

Владельцы Билайна продали его российским менеджерам и ушли из РоссииСумма сделки впечатляет
Уже несколько недель в Сети активно обсуждают будущее Билайна. Всё дело в том, что мобильный оператор принадлежит зарубежному холдингу Veon, который, из-за конфликта на Украине, лишился прежних возможностей по ведению бизнеса.
Фото: iguides.ru
Теперь же в этой запутанной истории появился вполне ясный финал. Представители Билайна заявили, что группа топ-менеджеров компании, во главе с генеральным директором Александром Торбаховым, выкупит мобильного оператора у Veon.
Стоимость сделки также озвучена — она составит 130 млрд рублей. Её завершение ожидается уже совсем скоро — 1 июня 2023 года. При этом в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов, то этот срок можно будет продлить — договор подобное допускает.
Эта сделка — важная веха в истории Билайна <...> Что касается работы компании: для наших клиентов всё останется по-прежнему. Мы и дальше будем предлагать качественные услуги и непрерывный сервис. Наша стратегия показала свою эффективность, и мы не планируем от неё отказываться.