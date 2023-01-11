Владельцы Facebook* отключат часть функций уже проданных VR-гарнитур Oculus Quest

Но 5 марта 2023 года пользователи Quest уже не смогут пользоваться некоторыми социальными функциями. В частности, исчезнет возможность создавать группы и присоединяться к ним.

В остальном VR-гарнитуру можно использовать, как и ранее.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.