Наука и технологии
17:00, 11 января 2023
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Владельцы Facebook* отключат часть функций уже проданных VR-гарнитур Oculus Quest

Но обновления будут выходить до 2024 года

Meta* в рассылке пользователям гарнитуры виртуальной реальности (VR) Oculus Quest первого поколения сообщила, что в 2024 году обслуживание этого устройства будут прекращено. До этого времени будут выходить все необходимые обновления.

Владельцы Facebook* отключат часть функций уже проданных VR-гарнитур Oculus Quest

Фото: Cnet.com

Но 5 марта 2023 года пользователи Quest уже не смогут пользоваться некоторыми социальными функциями. В частности, исчезнет возможность создавать группы и присоединяться к ним.

В остальном VR-гарнитуру можно использовать, как и ранее.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

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