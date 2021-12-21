Владельцы Facebook пообещали помочь конкурентам в борьбе с интернет-мошенниками

В своем блоге Meta объясняет, что обвиняемые использовали сервис Ngrok для отправки интернет-трафика на созданные ими фальшивые страницы входа. Те, кто переходил по фишинговой ссылке, попадали на страницу входа в систему, которая напоминала Facebook, Instagram, Messenger или WhatsApp. Когда пользователь пытался войти в систему, обвиняемые собирали имена пользователей и пароли своих жертв.



Компания Meta заметила, что эти атаки начали усиливаться в марте этого года, и совместно с Ngrok приостановила работу URL-адресов, которые использовали мошенники.