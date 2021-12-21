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Владельцы Facebook пообещали помочь конкурентам в борьбе с интернет-мошенниками

Которых становится больше с каждым годом
Meta предпринимает судебные действия против мошенников, которые выдают себя за Facebook, Messenger, WhatsApp или Instagram для проведения фишинговых операций. Компания утверждает, что с 2019 года мошенники создали более 39 000 сайтов в попытке воспроизвести сервисы Meta, впоследствии обманывая пользователей и собирая их личные данные.
Владельцы Facebook пообещали помочь конкурентам в борьбе с интернет-мошенниками

В своем блоге Meta объясняет, что обвиняемые использовали сервис Ngrok для отправки интернет-трафика на созданные ими фальшивые страницы входа. Те, кто переходил по фишинговой ссылке, попадали на страницу входа в систему, которая напоминала Facebook, Instagram, Messenger или WhatsApp. Когда пользователь пытался войти в систему, обвиняемые собирали имена пользователей и пароли своих жертв.

Компания Meta заметила, что эти атаки начали усиливаться в марте этого года, и совместно с Ngrok приостановила работу URL-адресов, которые использовали мошенники.

Мы активно блокируем и сообщаем о случаях злоупотреблений сообществу хостинга и их службе безопасности, регистраторам доменных имен, службам конфиденциальности/прокси и другим … Meta блокирует и делится фишинговыми URL, чтобы другие платформы также могли их блокировать

Meta
Источник: The Verge
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