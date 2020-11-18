Владельцы iPhone 12 Pro наглядно показали преимущества формата фото ProRAW в смартфоне

Как можем видеть в ролике, благодаря ProRAW можно получить более детализированные фотографии при последующей обработке изображения. Так, можно корректировать освещение и даже яркость фонарей на фото. Стоит отметить, что при использовании формата JPEG часто детали полученного снимка теряются без возможности восстановления.

Представители Apple отметили, что фотографии в формате ProRAW весят порядка 25 МБ. Нововведение позволяет сохранить больше данных и динамического диапазона снимка, что дает пользователям возможность настроить экспозицию и баланс белого постфактум. Активировать новый формат могут установившие бета-версию iOS 14.3 в настройках в графе “Камера” и “Форматы”. Впоследствии он появится в самом приложении камера.