Наука и технологии
Сегодня 15:02
Владельцы iPhone 12 Pro наглядно показали преимущества формата фото ProRAW в смартфоне
Он стал доступен в бета-версии iOS 14.3
Нескольким ранее Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 14.3, в которой среди прочего появился формат фото Apple ProRAW. Владельцы iPhone 12 Pro записали видео, в котором наглядно показали преимущество нововведение.
Как можем видеть в ролике, благодаря ProRAW можно получить более детализированные фотографии при последующей обработке изображения. Так, можно корректировать освещение и даже яркость фонарей на фото. Стоит отметить, что при использовании формата JPEG часто детали полученного снимка теряются без возможности восстановления.
Представители Apple отметили, что фотографии в формате ProRAW весят порядка 25 МБ. Нововведение позволяет сохранить больше данных и динамического диапазона снимка, что дает пользователям возможность настроить экспозицию и баланс белого постфактум. Активировать новый формат могут установившие бета-версию iOS 14.3 в настройках в графе “Камера” и “Форматы”. Впоследствии он появится в самом приложении камера.