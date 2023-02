Владельцы iPhone и Android-смартфонов смогут анализировать свой сон при помощи игры Pokemon Sleep

Оно будет доступно для устройств на базе iOS и Android. Это то самое приложение, которое впервые было анонсировано ещё в мае 2019 года. С его помощью игроки смогут записывать и анализировать свой режим сна и предоставлять данные о своих сновидениях.

Ожидается, что пользователи, вместе с внутреигровыми профессорами Нероли и Снорлаксом, будут изучать, как спят покемоны. При этом они также будут помогать в исследовании, предоставляя Pokemon Sleep данные о своих собственных снах.

По словам разработчиков, чем дольше игрок будет спать, тем выше будет его счёт утром. В свою очередь, тем больше покемонов с похожим стилем сна соберется вокруг Снорлакса.

Каждый вид покемонов в Pokemon Sleep включает в себя несколько потенциальных стилей сна, и чтобы разблокировать их все, пользователю придётся регулярно заходить в приложение.

Сообщается, что в дополнение к приложению, The Pokemon Company выпустит специальный аксессуар — Pokemon Go Plus+. Это будет девайс в виде покебола, подключаемый к Pokemon Sleep через Bluetooth. Нужен он будет для анализа данных о сне.