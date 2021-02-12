Наука и технологии
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Владельцы iPhone оказались менее приятными любовными половинками, чем Android-пользователи
Дело в том, что они больше подвержены раздражающим привычкам
Авторы издания Compare My Mobile провели исследование, в рамках которого выяснилось, что владельцы iPhone являются более худшими вторыми половинками, чем Android-пользователи.
Для выяснения этого был проведен опрос, в котором приняли участие более 2000 пользователей. В опросе встречались вопросы о раздражающих привычках, связанных со смартфоном. Также авторы пытались узнать, как эти привычки сказываются на партнерах.
Выяснилось, что владельцы iPhone являются более худшими вторыми половинками, чем Android-пользователи, поскольку в большей степени подвержены раздражающим привычкам. В частности, они чаще пользуются смартфоном во время разговоров, просмотра фильмов, за столом, фотографируют еду перед тем как ее съесть, присылают большое количество небольших сообщений, вместо того, чтобы написать все в одном и совершают прочие раздражающие вторых половинок действия.