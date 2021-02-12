Владельцы iPhone оказались менее приятными любовными половинками, чем Android-пользователи

Для выяснения этого был проведен опрос, в котором приняли участие более 2000 пользователей. В опросе встречались вопросы о раздражающих привычках, связанных со смартфоном. Также авторы пытались узнать, как эти привычки сказываются на партнерах.

Выяснилось, что владельцы iPhone являются более худшими вторыми половинками, чем Android-пользователи, поскольку в большей степени подвержены раздражающим привычкам. В частности, они чаще пользуются смартфоном во время разговоров, просмотра фильмов, за столом, фотографируют еду перед тем как ее съесть, присылают большое количество небольших сообщений, вместо того, чтобы написать все в одном и совершают прочие раздражающие вторых половинок действия.