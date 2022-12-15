Владельцы криптовалют начало резко обналичивать средства из-за аферы на бирже

По мнению аналитиков, это связано с расследованием Минюста США в отношении Binance из-за подозрения биржи в отмывании денег, а также негативной информацией о будущем криптоиндустрии. Также эксперты видят причину в выводе денег крупными компаниями. Пр этом на ресурс не поступают депозиты.

Гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил, что не видит проблемы в происходящем, потому что у компании были времена и похуже. «Мы уже видим, как деньги возвращаются», — отметил Чжао.

Но аналитики утверждают, что не всё так радужно, как пописывает менеджер. «Также мы обнаружили, что один из крупнейших игроков криптовалютного рынка, компания Jump Crypto, за последние несколько недель сняла огромные суммы с Binance без каких-либо депозитов. Это тоже повлияло на рост беспокойства клиентов», — рассказал главный контент-менеджер Nansen Эндрю Турман.