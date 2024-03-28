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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 18:11
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Владельцы магазинов на Ozon увеличили оборот в 2,5 раза

В сравнении с 2023 годом
Денежный оборот продавцов на площадке Ozon вырос в 2,5 раза

Продажи на маркетплейсе Ozon в России в 2023 году выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщается из пресс-службы компании. Этот рост связан с расширением инфраструктуры, улучшением сервисов для предпринимателей и увеличением числа пользователей.

Различные регионы страны также отметили значительный рост объёма продаж продавцов на маркетплейсе. Партнёры площадки теперь формируют более 90% ассортимента, а их число за год увеличилось практически вдвое. Во многих регионах количество предпринимателей, работающих на Ozon, увеличилось более чем в два раза.

Компания активно работает над поддержкой предпринимателей, помогая им начать продавать и развивать свой бизнес. Миссия Ozon заключается в том, чтобы стать платформой, которая поможет предпринимателям достичь новых высот и успешно продавать по всей России.

Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
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#деньги
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#Ozon