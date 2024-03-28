Владельцы магазинов на Ozon увеличили оборот в 2,5 раза

Продажи на маркетплейсе Ozon в России в 2023 году выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщается из пресс-службы компании. Этот рост связан с расширением инфраструктуры, улучшением сервисов для предпринимателей и увеличением числа пользователей.

Различные регионы страны также отметили значительный рост объёма продаж продавцов на маркетплейсе. Партнёры площадки теперь формируют более 90% ассортимента, а их число за год увеличилось практически вдвое. Во многих регионах количество предпринимателей, работающих на Ozon, увеличилось более чем в два раза.

Компания активно работает над поддержкой предпринимателей, помогая им начать продавать и развивать свой бизнес. Миссия Ozon заключается в том, чтобы стать платформой, которая поможет предпринимателям достичь новых высот и успешно продавать по всей России.