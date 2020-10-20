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Владельцы недорогих Apple Watch SE пожаловались на перегрев "умных" часов
И рассказали, что происходит с устройством перед поломкой
15 сентября 2020 года Apple провела презентацию, на которой представила свои первые в истории недорогие “умные” часы — Apple Watch SE. Но, как оказалось, устройство не только получило флагманский дизайн и интересные программные “фишки”, но также и определенные проблемы с охлаждением — владельцы часов пожаловались на перегрев девайса.
Сразу несколько пользователей из Южной Кореи опубликовали посты в Reddit, согласно которым их смарт-часы нагреваются в одних и тех же местах: выше дисплейного коннектора, а также между Taptic Engine и колесиком Digital Crown, сообщает AppleInsider. При этом, по словам владельцев Apple Watch SE, своеобразным “предвестником” надвигающейся проблемы является появление желтых пятен на дисплее часов.
Отметим, что на данный момент поломка хоть и носит массовый характер, ее все же сложно назвать крупномасштабной. Правда, вполне возможно, что со временем станет известно о еще большем количестве подобных случаев. Так это или нет — время покажет.