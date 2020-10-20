Владельцы недорогих Apple Watch SE пожаловались на перегрев "умных" часов

Сразу несколько пользователей из Южной Кореи опубликовали посты в Reddit, согласно которым их смарт-часы нагреваются в одних и тех же местах: выше дисплейного коннектора, а также между Taptic Engine и колесиком Digital Crown, сообщает AppleInsider. При этом, по словам владельцев Apple Watch SE, своеобразным “предвестником” надвигающейся проблемы является появление желтых пятен на дисплее часов.