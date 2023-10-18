Владельцы новейших смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 столкнулись с неприятным браком экрана

Владельцы новинок сообщают о мелькании яркости экрана или коротких «пульсациях» при активированном режиме Always on. Проблема уже стала предметом обсуждения в сообществе, и Apple начала расследование данного вопроса.

Компания признала наличие дефекта и активно исследует причины его возникновения. Пока неясно, насколько распространена эта проблема и какие шаги предпримут купертиновцы для её решения.

Ожидается, что Apple предоставит дополнительную информацию по мере продвижения расследования.

Пользователи, столкнувшиеся с браком, выразили своё беспокойство и надеются на скорое решение. В то время, как некоторые рассматривают возможность возврата устройства, другие ждут официального заявления от Apple.