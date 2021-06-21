Владельцы первых «умных» часов на HarmonyOS от Huawei столкнулись с серьёзной проблемой

Практически сразу энтузиасты нашли причину этого. Оказалось, что в основу девайса легла комбинация чипов Huawei HiSilicon Hi1132a и Kirin 710L. И, как пишет ITHome, именно последняя оказалась не очень энергоэффективной, из-за чего Huawei Watch 3 достаточно слабы с точки зрения времени жизни от аккумулятора.

Напомним, что часы оснастили AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 326 точек на дюйм. При этом устройство может похвастаться временной эксклюзивностью HarmonyOS и способностью частоту сердечных сокращений, отслеживать температуру тела, мониторить мытьё рук и т.д.