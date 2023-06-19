Владельцы российских ломбардов попросили разрешения у ЦБ принимать криптовалюты в качестве залога

Ломбарды обратились к Центральному банку с вопросом о возможности принятия криптовалюты в качестве залога, также, как принимается традиционное золото. Они утверждают, что есть спрос на получение займов под залог популярных криптовалют, которые пока официально не легализованы в России. Регулятор не видит причин для запрета такой практики, но отмечает, что в законодательстве нет правовых основ для оборота цифровой валюты.

Ломбард «СитиКредит» обратился к Банку России с запросом о возможности принятия криптовалюты в залог для выдачи займов, и получил ответ от регулятора. Генеральный директор «СитиКредит», Марина Бражникова, объяснила, что ломбарды, специализирующиеся на залоге золота, стремятся занять перспективное место в сфере цифровых финансовых активов. Она отмечает, что IT-системы их ломбарда готовы к работе с цифровыми активами, и спрос на такую услугу существует: каждый месяц поступает до 100 запросов на получение займа под залог криптовалюты, которая пока не является легальной в стране.

Центральный банк напомнил, что цифровые валюты признаются имуществом только в рамках законов, связанных с борьбой с отмыванием денег, несостоятельностью и коррупцией. В остальных случаях, законодательством, не установлены правовые основы для оборота цифровой валюты. Однако, регулятор не видит оснований для запрета такой деятельности.

В ВТБ считают, что действующее законодательство не предоставляет достаточную ясность относительно использования цифровых активов. Банк отмечает, что необходимо улучшить законодательную базу, которая регулирует сделки с цифровыми активами, чтобы они стали полноценным и ликвидным залогом.

Юрий Федюкин, управляющий партнёр Enterprise Legal Solutions, напоминает, что согласно закону о ломбардах, заёмщик передаёт вещи в залог кредитору, и его право свободно распоряжаться залогом ограничено на время действия договора. Однако, физически невозможно передать цифровые финансовые активы ломбарду. Он предполагает, что теоретически можно передать ломбарду ключи от кошелька и заключить договор, запрещающий залогодержателю совершать с ними операции. Однако, он признает, что это решение вызывает споры.