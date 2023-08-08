Владельцы сайтов смогут запретить ChatGPT собирать информацию с их ресурсов

Какие именно данные будут анализироваться, не уточняется, но известно, что сканер будет игнорировать платный и личный контент, а также данные, противоречащие политике OpenAI. В целом GPTBot будет собирать в Сети только открытые данные.

При этом владельцы сайтов смогут закрыть индексацию своих ресурсов от сканера, тогда GPTBot не сможет считать информацию.

«Предоставление GPTBot доступа к вашему сайту может помочь моделям искусственного интеллекта стать более точными и улучшить их возможности и безопасность», — сказано в сообщении OpenAI