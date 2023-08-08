Владельцы сайтов смогут запретить ChatGPT собирать информацию с их ресурсов

22:45, 08 августа 2023
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Владельцы сайтов смогут запретить ChatGPT собирать информацию с их ресурсовТакже специальный сканер не будет считывать некоторую открытую информацию
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, запустила специальный веб-сканер GPTBot для анализа содержимого сайтов. Это нужно для обучения языков моделей ИИ.
Какие именно данные будут анализироваться, не уточняется, но известно, что сканер будет игнорировать платный и личный контент, а также данные, противоречащие политике OpenAI. В целом GPTBot будет собирать в Сети только открытые данные.
При этом владельцы сайтов смогут закрыть индексацию своих ресурсов от сканера, тогда GPTBot не сможет считать информацию.
«Предоставление GPTBot доступа к вашему сайту может помочь моделям искусственного интеллекта стать более точными и улучшить их возможности и безопасность», — сказано в сообщении OpenAI