Владельцы «Ситилинка» начнут продавать бюджетные SSD под брендом KingPrice

В скором будущем на российском рынке появятся твердотельные накопители под отечественным брендом, но в действительности они будут произведены на китайских фабриках. Интересную идею продажи таких дисков зреет Merlion, крупный российский дистрибьютор, владеющий брендами Digma и Digma Pro, а также сетью магазинов «Ситилинк». Они даже зарегистрировали домен king.price.ru, возможно, для нового бренда King Price, который, как сообщают СМИ, был основан в 2022 году.

Помимо твердотельных накопителей, Merlion планирует предложить и другие компьютерные комплектующие, включая корпуса и блоки питания. Этот шаг может вдохновить и других участников российского рынка ИТ, которые также могут создать собственные торговые марки. По мнению экспертов, в ближайшем будущем россияне могут столкнуться с всплеском новых отечественных брендов компьютерной электроники, хотя на самом деле они будут иметь китайские корни.

Некоторые эксперты сомневаются в успехе такого предприятия. Глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий высказал опасения, что российское «железо» будет стоить дороже китайского, что может отпугнуть покупателей. Он также отметил, что меньший объем заказов и ограниченный экспортный потенциал могут повлиять на цену товара.