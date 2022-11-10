Владельцы Ситимобил запустили новое такси с минимальной ценой поездки 9 рублей

Сообщается, что его ключевой особенностью станет независимость от счётчику или тарифам в приложении. Вместо этого пассажир и водитель смогут договориться о цене поездки между собой напрямую.

Работать эту будет следующим образом — в момент заказа машины клиент выбирает один из четырёх тарифов: легковой, грузовой, межгород и доставка. Затем он выбирает точку назначения на экране смартфона и получает рекомендованную цену поездки.

Но у него при этом будет возможность предложить свою цену. Её минимальный уровень — 9 рублей.

Оплатить поездку можно на месте либо наличными. Также будет поддерживаться вариант с переводом с карты на карту.