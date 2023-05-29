Владельцы Википедии подали в суд на Роскомнадзор

Владельцы Википедии подали в суд на РоскомнадзорРазвязка ожидается уже в июле
В Тверском суде Москвы 10 июля пройдут слушания по административным искам фонда Wikimedia Foundation Inc, владеющего Википедией, к Роскомнадзору и Генпрокуратуре РФ.
Фонд обратился в суд с требованием признать незаконными требования Генеральной прокуратуры о блокировке доступа к определённым публикациям мировой энциклопедии.
Отметим, что ранее, в течение 2023 года, Wikimedia Foundation был неоднократно оштрафован за несоблюдение требования об удалении фейковой информации о СВО, сведений об экстремистских организациях, а также другой информации, запрещённой в России.
Сумма штрафов, назначенных фонду в рамках этих дел, составил около 10 млн рублей.
По мнению экспертов, решение по искам Wikimedia Foundation станет важным событием для обсуждения вопросов о свободе информации и праве доступа к ней.