Владельцы Википедии подали в суд на Роскомнадзор

Фонд обратился в суд с требованием признать незаконными требования Генеральной прокуратуры о блокировке доступа к определённым публикациям мировой энциклопедии.

Отметим, что ранее, в течение 2023 года, Wikimedia Foundation был неоднократно оштрафован за несоблюдение требования об удалении фейковой информации о СВО, сведений об экстремистских организациях, а также другой информации, запрещённой в России.

Сумма штрафов, назначенных фонду в рамках этих дел, составил около 10 млн рублей.

По мнению экспертов, решение по искам Wikimedia Foundation станет важным событием для обсуждения вопросов о свободе информации и праве доступа к ней.