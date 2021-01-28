Наука и технологии
Сегодня 15:07
Владелец Apple Watch спасся от утопления благодаря часам
С помощью устройства он вовремя дозвонился до службы спасения
Удивительный случай спасения жизни благодаря “умным” часам Apple произошел в Великобритании. Так, владельцу Apple Watch удалось спастись от утопления в реке благодаря часам.
Сообщается, что владелец Apple Watch, незадолго до инцидента, ехал на велосипеде и внезапно упал в вышедшую из берегов реку. Течение было настолько быстрым, что мужчину унесло практически на два км, однако в какой-то момент ему все же удалось взяться за торчавшую из воды ветку. Воспользовавшись этим моментом мужчина позвонил через Apple Watch в службу спасения.
По словам командира службы спасения Шона Бейли, мужчина продолжал удерживаться за ветку во время разговора с сотрудниками, что помогло им найти его как можно скорее.