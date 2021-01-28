Владелец Apple Watch спасся от утопления благодаря часам

Сообщается, что владелец Apple Watch, незадолго до инцидента, ехал на велосипеде и внезапно упал в вышедшую из берегов реку. Течение было настолько быстрым, что мужчину унесло практически на два км, однако в какой-то момент ему все же удалось взяться за торчавшую из воды ветку. Воспользовавшись этим моментом мужчина позвонил через Apple Watch в службу спасения.

По словам командира службы спасения Шона Бейли, мужчина продолжал удерживаться за ветку во время разговора с сотрудниками, что помогло им найти его как можно скорее.