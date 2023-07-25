Владелец ChatGPT запустил свою криптовалюту

Проект The Worldcoin Foundation действует в 35 городах 20 стран, штаб-квартиры расположены в Берлине и Сан-Франциско. Тем, кто прошёл сканирование сетчатки глаза, токены будут раздавать бесплатно: WSD позволит обеспечить доход в случае потери рабочих место на фоне развития ИИ.

Сканирование сетчатки глаза позволит отличить людей от ботов. Специальный «шар» сканирует глаз и присваивает созданному снимку уникальный криптографический ключ. После этого вся биометрия будет удалена.

«Мы считаем, что в случае успеха Worldcoin сможет значительно расширить экономические возможности, создать надёжное решение, позволяющее отличать людей от искусственного интеллекта в интернете, сохраняя при этом конфиденциальность», — заявил Сэм Альтмани сооснователь Worldcoin Алекс Бланиа.