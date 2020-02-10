Владелец Пятерочки обогнал по темпам роста крупнейшие американские корпорации

Мало того, что X5 Retail сумела в мировом рейтинге занять 42-е место с выручкой в 24,4 млрд долларов, в то время как Магнит расположился лишь на 51-м месте — у компании зарегистрировано 19,4 млрд долларов выручки. Куда интереснее тот факт, что по темпам роста, который составил 23,4%, владелец Пятерочки и Перекрестка сумел обогнать таких американских гигантов как Amazon и Nike с 18,1% и 17,2% роста соответственно.

Напомним, что какое-то время назад X5 Retail Group выступила с официальным заявлением о том, что она намерена изменить формат собственной сети магазинов Карусель.