Наука и технологии
Сегодня 12:59
Владелец Пятерочки обогнал по темпам роста крупнейшие американские корпорации
Удивительное рядом
В сети появился свежий рейтинг крупнейших мировых розничных продавцов Deloitte, благодаря которому стало известно, что продажи российской компании X5 Retail Group, в которую в том числе входят и Пятерочка с Перекрестком, сумели за последние пять лет вырасти больше, чем у Amazon и Nike.
Мало того, что X5 Retail сумела в мировом рейтинге занять 42-е место с выручкой в 24,4 млрд долларов, в то время как Магнит расположился лишь на 51-м месте — у компании зарегистрировано 19,4 млрд долларов выручки. Куда интереснее тот факт, что по темпам роста, который составил 23,4%, владелец Пятерочки и Перекрестка сумел обогнать таких американских гигантов как Amazon и Nike с 18,1% и 17,2% роста соответственно.
Напомним, что какое-то время назад X5 Retail Group выступила с официальным заявлением о том, что она намерена изменить формат собственной сети магазинов Карусель.