Владелец TikTok начнет разрабатывать лекарства при помощи искусственного интеллекта

Так, ByteDance опубликовала пять вакансий, в которых отмечается нужда в специалистах для взаимодействия с алгоритмами искусственного интеллекта с целью разработки и выпуска новых лекарственных препаратов. В частности, компания в поиске людей со степенью доктора наук в таких дисциплинах, как информатика, математика, вычислительная биология и вычислительная химия.

Напомним, что еще четыре года назад ByteDance сформировала подразделение ByteDance AI Lab для изучения и разработки алгоритмов ИИ. Предназначены эти алгоритмы были для обслуживания контент-сервисов компании - они должны были выдавать рекомендательные ролики в TikTok и других подобных приложениях. Сейчас же на официальном сайте лаборатории расположена информация о том, что она приступает к более широкому подходу к разработке ИИ.