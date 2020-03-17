Наука и технологии
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Владимир Путин подписал указ об онлайн-продаже лекарств в России
Отметив, что данный проект в том числе очень важен для тех семей, которые находятся на карантине
В сети появилась информация о том, что действующий президент России Владимир Путин подписал указ об онлайн-продаже безрецептурных лекарств на территории страны. К слову, в связи с данным нововведением, президент выступил с требованием значительно усилить ответственность за продажу контрафактной продукции.
”Указ только что подписал, и Михаил Владимирович (речь идет о Михаиле Мишустине, премьер-министре Российской Федерации) это знает, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств”, — рассказал Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства.
При этом президент отдельно отметил тот факт, что дистанционная продажа лекарственных препаратов важна для семей, находящихся на карантине. И из-за этого он напомнил о необходимости налаживания бесплатного доступа с компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам.