Владимир Путин подписал указ об онлайн-продаже лекарств в России

”Указ только что подписал, и Михаил Владимирович (речь идет о Михаиле Мишустине, премьер-министре Российской Федерации) это знает, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств”, — рассказал Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства.

При этом президент отдельно отметил тот факт, что дистанционная продажа лекарственных препаратов важна для семей, находящихся на карантине. И из-за этого он напомнил о необходимости налаживания бесплатного доступа с компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам.