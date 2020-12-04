Владимир Путин заявил о полной цифровой трансформации России в ближайшие 10 лет

Ожидается, что наибольшее внимание будет уделено искусственному интеллекту, сообщает РИА Новости. Для него даже планируется подготовить соответствующую необходимую законодательную базу. Также глава России цифровая трансформация должна будет отразиться на каждом жителе страны, а также все уровни власти.