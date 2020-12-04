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Владимир Путин заявил о полной цифровой трансформации России в ближайшие 10 лет
Конечно же не обойдется и без ИИ
Как стало известно, президент России Владимир Путин сделал свежее заявление, в котором нашлось место и планам о полной цифровой трансформации страны в ближайшие 10 лет.
Ожидается, что наибольшее внимание будет уделено искусственному интеллекту, сообщает РИА Новости. Для него даже планируется подготовить соответствующую необходимую законодательную базу. Также глава России цифровая трансформация должна будет отразиться на каждом жителе страны, а также все уровни власти.
Наша страна на разных этапах успешно решала амбициозные задачи технологического и пространственного развития, строила железные дороги уникальными темпами на рубеже XIX-XX веков, проводила электрификацию в двадцатых – тридцатых годах прошлого столетия. Но наши планы повсеместного внедрения искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине изменений во всех сферах аналогов не имеют