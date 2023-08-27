Наука и технологии
19:51, 27 августа 2023
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Власти Афганистана начнут искать повстанцев при помощи камер Huawei

Последняя всё отрицает

*Талибан заключил соглашение с китайской компанией Huawei на установку систем видеонаблюдения по всему Афганистану. Цель инициативы — обнаружение и локализация повстанцев и террористов на территории страны.

14 августа представители Huawei провели встречу с должностными лицами МВД Афганистана и достигли устного соглашения.

Интересно, что первоначально информация о встрече была опубликована в социальных сетях, но затем удалена. Системы видеонаблюдения планируется установить «в каждой провинции Афганистана».

Стоит отметить, что представители Huawei всячески опровергают эти договорённости. По данным источников, основная цель инициативы направлена против *ИГИЛ.

Данный шаг может вызвать множество этических и политических вопросов, включая проблемы конфиденциальности и нарушения прав человека.

Остаётся открытым и вопрос, каким образом будет использоваться собранная информация и как это повлияет на отношения между Афганистаном и мировым сообществом.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

Источник:Bloomberg
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#Huawei
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