Власти Афганистана начнут искать повстанцев при помощи камер Huawei

14 августа представители Huawei провели встречу с должностными лицами МВД Афганистана и достигли устного соглашения.

Интересно, что первоначально информация о встрече была опубликована в социальных сетях, но затем удалена. Системы видеонаблюдения планируется установить «в каждой провинции Афганистана».

Стоит отметить, что представители Huawei всячески опровергают эти договорённости. По данным источников, основная цель инициативы направлена против *ИГИЛ.

Данный шаг может вызвать множество этических и политических вопросов, включая проблемы конфиденциальности и нарушения прав человека.

Остаётся открытым и вопрос, каким образом будет использоваться собранная информация и как это повлияет на отношения между Афганистаном и мировым сообществом.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России