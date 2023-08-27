Власти Афганистана начнут искать повстанцев при помощи камер Huawei

Власти Афганистана начнут искать повстанцев при помощи камер HuaweiПоследняя всё отрицает
*Талибан заключил соглашение с китайской компанией Huawei на установку систем видеонаблюдения по всему Афганистану. Цель инициативы — обнаружение и локализация повстанцев и террористов на территории страны.
14 августа представители Huawei провели встречу с должностными лицами МВД Афганистана и достигли устного соглашения.
Интересно, что первоначально информация о встрече была опубликована в социальных сетях, но затем удалена. Системы видеонаблюдения планируется установить «в каждой провинции Афганистана».
Стоит отметить, что представители Huawei всячески опровергают эти договорённости. По данным источников, основная цель инициативы направлена против *ИГИЛ.
Данный шаг может вызвать множество этических и политических вопросов, включая проблемы конфиденциальности и нарушения прав человека.
Остаётся открытым и вопрос, каким образом будет использоваться собранная информация и как это повлияет на отношения между Афганистаном и мировым сообществом.
*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России