Власти Чехии обязали жителей носить на лице по две маски

По словам министра здравоохранения страны Ян Блатны, это делается для безопасности граждан. При этом две маски можно заменить на респираторы без клапана выдоха, которые обладают степенью защиты FFP2 или KN95, пишет České noviny. Вместе с тем, для защиты также будут разрешены и прочие средства, эффективность фильтрации воздуха в которых не менее 95%.

Сообщается, что новое требование будет распространяться как минимум на магазины, больницы, общественный транспорт и остановки. Во время нахождения на улице достаточно надевать одну маску, при этом замена их шарфами, платками или самодельными масками не допускается.