Власти Европы усмотрели риск монополии в инвестициях Microsoft в создателей ChatGPT

Еврокомиссия объявила о начале проверки этих инвестиций, чтобы определить, необходимо ли проводить официальное расследование в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС.

Microsoft, являясь основным инвестором OpenAI, владеет 49% некоммерческой сущности компании, контролируемой советом директоров.

В дополнение к расследованию Европейской комиссии, Великобритания и Германия также начали свои проверки. Британская Конкурентная и рыночная власть (CMA) и Германский Федеральный антимонопольный офис (FCO) изучают взаимоотношения между двумя компаниями.

FCO предупредил, что если Microsoft увеличит свое влияние на OpenAI, это потребует дополнительного рассмотрения с точки зрения антимонопольного законодательства.

Все это происходит на фоне недавнего скандала, со сначала уходом, а затем и возвращением основателя компании Сэма Альтмана.