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Наука и технологии
16:30, 10 января 2024
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Власти Европы усмотрели риск монополии в инвестициях Microsoft в создателей ChatGPT

Чиновники никак не успокоятся

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу инвестиций Microsoft в OpenAI, создателя ChatGPT.

Еврокомиссия объявила о начале проверки этих инвестиций, чтобы определить, необходимо ли проводить официальное расследование в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС.

Microsoft, являясь основным инвестором OpenAI, владеет 49% некоммерческой сущности компании, контролируемой советом директоров.

В дополнение к расследованию Европейской комиссии, Великобритания и Германия также начали свои проверки. Британская Конкурентная и рыночная власть (CMA) и Германский Федеральный антимонопольный офис (FCO) изучают взаимоотношения между двумя компаниями.

FCO предупредил, что если Microsoft увеличит свое влияние на OpenAI, это потребует дополнительного рассмотрения с точки зрения антимонопольного законодательства.

Все это происходит на фоне недавнего скандала, со сначала уходом, а затем и возвращением основателя компании Сэма Альтмана.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ChatGPT
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#ЕС
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#Microsoft
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