Власти Европы усмотрели риск монополии в инвестициях Microsoft в создателей ChatGPT

Власти Европы усмотрели риск монополии в инвестициях Microsoft в создателей ChatGPTЧиновники никак не успокоятся
Европейский Союз выразил озабоченность по поводу инвестиций Microsoft в OpenAI, создателя ChatGPT.
Еврокомиссия объявила о начале проверки этих инвестиций, чтобы определить, необходимо ли проводить официальное расследование в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС.
Microsoft, являясь основным инвестором OpenAI, владеет 49% некоммерческой сущности компании, контролируемой советом директоров.
В дополнение к расследованию Европейской комиссии, Великобритания и Германия также начали свои проверки. Британская Конкурентная и рыночная власть (CMA) и Германский Федеральный антимонопольный офис (FCO) изучают взаимоотношения между двумя компаниями.
FCO предупредил, что если Microsoft увеличит свое влияние на OpenAI, это потребует дополнительного рассмотрения с точки зрения антимонопольного законодательства.
Все это происходит на фоне недавнего скандала, со сначала уходом, а затем и возвращением основателя компании Сэма Альтмана.