Власти Франции против IT-гигантов: во французском офисе NVIDIA прошли обыски

На этой неделе стало известно о проведённых полицией обысках в офисах NVIDIA в стране. Причиной стали подозрения в нарушении антимонопольного законодательства в сфере бизнеса, связанного с реализацией видеокарт.

Французские регуляторы, по словам источника, обеспокоены возможностью вытеснения с рынка более мелких игроков из-за доминирования NVIDIA.

Власти Франции также подозревают компанию в злоупотреблении своим положением на рынке облачных систем.

Несмотря на обыски, NVIDIA формально не обвиняется в каких-либо нарушениях. Эти действия являются частью кампании французских властей, начатой после публикации доклада о положении дел на рынке облачных систем.

Отметим, что представители NVIDIA пока не комментировали ситуацию.