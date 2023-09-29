Власти Франции против IT-гигантов: во французском офисе NVIDIA прошли обыски

Власти Франции против IT-гигантов: во французском офисе NVIDIA прошли обыскиРанее французы уже вставили палки в колёса Apple с iPhone 12
Принято считать, что NVIDIA контролирует более 80 % рынка ускорителей для ИИ-систем. Это привело к интересным событиям, произошедшим во Франции.
На этой неделе стало известно о проведённых полицией обысках в офисах NVIDIA в стране. Причиной стали подозрения в нарушении антимонопольного законодательства в сфере бизнеса, связанного с реализацией видеокарт.
Французские регуляторы, по словам источника, обеспокоены возможностью вытеснения с рынка более мелких игроков из-за доминирования NVIDIA.
Власти Франции также подозревают компанию в злоупотреблении своим положением на рынке облачных систем.
Несмотря на обыски, NVIDIA формально не обвиняется в каких-либо нарушениях. Эти действия являются частью кампании французских властей, начатой после публикации доклада о положении дел на рынке облачных систем.
Отметим, что представители NVIDIA пока не комментировали ситуацию.