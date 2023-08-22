Власти Канады ополчились на Facebook* из-за сокрытия новостей о лесных пожарах

Трюдо обратил внимание на блокировку Facebook новостей о 236 пожарах, затронувших более 2 млн га лесов. За истекшую неделю было эвакуировано порядка 60 тысяч человек. По словам канадского премьера, это «апокалиптическая» ситуация.

По мнению Трюдо, американская корпорация наносит вред демократии, блокируя новости о чрезвычайной ситуации, а к тому же и пренебрегает безопасностью людей.

«Это немыслимо, что такая компания, как Facebook, ставит корпоративную прибыль выше того, чтобы местные новостные агентства могли предоставлять канадцам актуальную информацию», — посетовал Трюдо.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.