Власти Китая частично выкупили компанию-создателя TikTok

Как отмечается, власть не имеет доли в самом TikTok, поскольку сервис недоступен внутри Китая. При этом другая государственная компания приобрела 1% в сервисе микроблогов Sina Weibo — гибрида Twitter и Facebook. Обе сделки зарегистрированы в апреле 2020 года, но обнародованы только сейчас.

Источник также предполагает, что всё происходящее связано с новым подходом китайского правительства к технологическим монополиям, которые получают слишком много данных и слишком много власти. Собеседник источника юрист Пол Хасвелл подчеркнул, что «эта практика, скорее всего, продолжится, и правительство будет забирать всё большие пакеты акций и осуществлять всё больший контроль, по сути, превращая многие из этих технологических компаний в государственные предприятия».