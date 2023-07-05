Власти Китая признали свои чипы менее надёжными, чем иностранные

Министерство промышленности и информатизации Китайской Народной Республики опубликовало документ, в котором указывается отставание в надёжности и других важных критериях производства интегральных микросхем и полупроводниковых материалов для автомобильной промышленности.

Авторы документа отмечают, что некомпетентные чиновники и слабое понимание процедур контроля качества играют свою роль в этом отставании. Они призывают власти принять меры по повышению качества производимой продукции.

Отметим, что правительство Пекина уже разработало меры для улучшения качества товаров. Так, к 2025 году они ожидают положительную динамику от тысячи китайских предприятий в этой сфере.

К слову, данное признание вызывает вопросы о конкурентоспособности китайской промышленности на мировом рынке.