Власти Китая захотели национализировать компании создателя AliExpress

Отметим, что следственные органы ещё в ноябре 2020 года открыли свой офис в штаб-квартире компании. Также в сети ходят разговоры, что китайский власти намерены заполучить контроль над Tencent (владельцем WeChat) и Meituan.

Напомним, что последний раз, когда Джек Ма выступал на публике, предприниматель выступил с критикой властей Китая, сравнив правительство страны с ломбардом.