Наука и технологии
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Власти Китая захотели национализировать компании создателя AliExpress
Вместе с ними в поле интересов правительства попали ещё две местные корпорации
Последние пару месяцев основатель Alibaba и AliExpress Джек Ма не появляется на публике. Журналисты связывают это с его выступлением с критикой компартии Китая. Сейчас же стало известно, что власти страны захотели национализировать компании бизнесмена.
По мнению правительства Поднебесной, «антимонопольная работа» должна быть усилена, передаёт International Business Times. Одним из шагов на пути к этому самому усилению и должен стать переход Alibaba в руки властей Китая.
Отметим, что следственные органы ещё в ноябре 2020 года открыли свой офис в штаб-квартире компании. Также в сети ходят разговоры, что китайский власти намерены заполучить контроль над Tencent (владельцем WeChat) и Meituan.
Напомним, что последний раз, когда Джек Ма выступал на публике, предприниматель выступил с критикой властей Китая, сравнив правительство страны с ломбардом.