Наука и технологии
17:27, 22 февраля 2023
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Власти Китая запретили местным компаниям открывать пользователям доступ к боту ChatGPT

Из-за обхода цензуры

Чат-бот ChatGPT, работающий на искусственном интеллекте, в Китае официально недоступен. Но некоторые пользователи всё же получают доступ к приложению через VPN. Теперь же доступ к нейросети будут блокироваться по умолчанию.

Власти Китая запретили местным компаниям открывать пользователям доступ к боту ChatGPT

Фото: Onmanorama.com

Такой запрет ввели власти КНР. Указ распространяется на все технологические компании, работающие в стране. Информацию подтвердили в отношении таких гигантов, как Alibaba, Tencent и Ant Group.

Компаниям нельзя предоставлять пользователям доступ к ChatGPT из-за его неконтролируемых властями ответов, обходящих цензуру. Также без согласования с властью нельзя запускать китайские аналоги этого чат-бота.

При этом представители некоторых китайских компаний отметили, что не стали бы работать с ChatGPT даже без запрета власти. Причина кроется в часто некорректных и неадекватных ответах системы.

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