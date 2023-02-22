Власти Китая запретили местным компаниям открывать пользователям доступ к боту ChatGPT

Такой запрет ввели власти КНР. Указ распространяется на все технологические компании, работающие в стране. Информацию подтвердили в отношении таких гигантов, как Alibaba, Tencent и Ant Group.

Компаниям нельзя предоставлять пользователям доступ к ChatGPT из-за его неконтролируемых властями ответов, обходящих цензуру. Также без согласования с властью нельзя запускать китайские аналоги этого чат-бота.

При этом представители некоторых китайских компаний отметили, что не стали бы работать с ChatGPT даже без запрета власти. Причина кроется в часто некорректных и неадекватных ответах системы.