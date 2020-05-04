Власти Латвии ограничили авиаперелеты в воздушном пространстве страны из-за потерянного дрона

В данном случае речь идет о беспилотном летательном аппарате, разработанном компанией UAVFactory. Его вес составляет 26 кг, а размеры равняются 3,5 м на 5,5 м. Максимальная скорость, которую способен развить дрон, находится на уровне в 70 км/ч, а запаса топлива в устройстве хватит примерно на 90 часов полета. Учитывая тот факт, что беспилотник имеет достаточно внушительные размеры, а также способен лететь по разным траекториям, было принято решение считать его опасным для находящихся в воздухе судов и остановить воздушное сообщение над Латвией.

На данный момент было запрещены любые полеты на высоте до 5 950 м, а поиском потерянного беспилотника занимаются сразу несколько специализированных структур.