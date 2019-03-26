Власти окончательно лишат россиян онлайн-казино

Минфин начал готовить законопроект, который запретит банкам переводить деньги физических лиц организаторам интернет-лотерей и онлайн-казино. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект нацелен на «совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности». Планируется, что закон может пройти все инстанции и вступить в силу в январе 2020 года. Публичное обсуждение проекта продлится до 5 апреля.

Онлайн-казино и прочая игорная деятельность в рунете запрещена с 2006 года. Блокировать сайты с азартными играми начали с 2014 года. Тем не менее, по статистике в 2017 году онлайн-казино Azino777 находилось на 14 месте в списке е 20 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео. На январь 2019 года в списке заблокированных Роскомнадзором сайтов насчитывалось около 1,5 тыс. ресурсов Azino777.