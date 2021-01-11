Власти Москвы создадут новую систему для сбора данных о доходах москвичей и успеваемости их детей

Что интересно, сам тендер был объявлен ещё 30 декабря 2020 года, сообщает Коммерсантъ. С его помощью департамент информационных технологий Москвы ищёт исполнителя, который сможет доработать и модернизировать государственную информационную систему «Централизованное ведение профиля заявителя».

Если верить документации тендера, то уже в скором будущем профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать множество персональных данных. Помимо стандартных, в виде номера паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС, в онлайн базе будет храниться информация о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте, месте работы, номере карты «Тройка» и даже данные о питомцах.