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Власти Москвы создадут новую систему для сбора данных о доходах москвичей и успеваемости их детей
На неё планируется выделить почти 200 млн рублей
В сети был найден тендер на разработку новой системы, стоимостью 185 млн рублей. В ней правительство Москвы хочет собирать не просто личные данные москвичей, но также информацию об их фактических доходах, успеваемости их детей в школах и даже наличии домашних животных.
Что интересно, сам тендер был объявлен ещё 30 декабря 2020 года, сообщает Коммерсантъ. С его помощью департамент информационных технологий Москвы ищёт исполнителя, который сможет доработать и модернизировать государственную информационную систему «Централизованное ведение профиля заявителя».
Если верить документации тендера, то уже в скором будущем профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать множество персональных данных. Помимо стандартных, в виде номера паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС, в онлайн базе будет храниться информация о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте, месте работы, номере карты «Тройка» и даже данные о питомцах.