Власти Нидерландов могут запретить ASML обслуживать китайских клиентов

ASML, голландская компания и единственный в мире производитель машин для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, играющих ключевую роль в производстве современных чипов, стала пешкой в технологической войне. США постоянно оказывают давление на Нидерланды, сначала запретив продажу самого современного оборудования ASML в Китай, а затем отозвав лицензию на экспорт старых машин в январе 2024 года.

Теперь США подталкивают своих союзников к дальнейшему ограничению обслуживания существующего оборудования в Китае. Хотя премьер-министр Марк Рютте, как сообщается, выступает против полного запрета, по имеющимся сведениям, голландское правительство, скорее всего, не будет торопить китайские запросы на обслуживание.

Этот шаг происходит на фоне опасений по поводу будущего ASML в Нидерландах. Публичная критика генеральным директором Питером Веннинком политики правительства, включая прекращение налоговых льгот для квалифицированных работников, вызвала опасения по поводу возможного переезда. Чтобы успокоить ASML, правительство Нидерландов недавно объявило о пакете инвестиций в размере 2,5 миллиарда евро для улучшения инфраструктуры в Эйндховене, где расположена штаб-квартира компании.

Однако ситуация остается нестабильной. Балансирование между требованиями США и экономической важностью ASML — тонкий танец для голландского правительства. Встреча Microsoft и Qualcomm 20 мая для обсуждения ПК с искусственным интеллектом подчеркивает глобальную гонку за технологическое доминирование. За решением Нидерландов по ограничениям на обслуживание ASML будут пристально следить, что отразится на глобальном чип-ландшафте и усиливающемся технологическом соперничестве между США и Китаем.