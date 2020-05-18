Власти Нидерландов предложили людям без партнеров найти "приятелей для секса"

При этом важно понимать, что ранее правительство страны выступало с советом, согласно которому гражданам стоило бы соблюдать дистанцию в 1,5 м. Но после новых поправок, ведомство просто просит сообщать о выбранном виде близости, а также о том, сколько таких “приятелей” у человека — слишком большое их количество может повысить риск заболевания коронавирусом.

”Обсудите, как лучше сделать это вместе. Встречайтесь с человеком для физического (объятия) или сексуального контакта только при условии, что вы оба не болеете. Договоритесь о количестве ваших партнёров”, — говорится в заявлении Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.