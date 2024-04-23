Власти Нидерландов выделят ASML $2,5 млрд

Фирма, базирующаяся во Велдховене, Нидерланды, заявила в понедельник, что подписала предварительное соглашение с родным регионом Эйндховеном на юге страны о развитии. Как сообщила представительница ASML Моник Молс в электронном письме, окончательное решение остается на урегулировании нескольких «ключевых моментов».

Нидерландское правительство создало рабочую группу и в прошлом месяце объявило о расходах после сообщений в местных СМИ о том, что самая ценная компания страны рассматривает возможность расширения за рубежом. ASML, которая производит самые сложные литографические машины в мире для производства чипов, стремится удвоить свои мощности к 2030 году, предвидя рост спроса из сектора полупроводников на фоне бума в генеративном искусственном интеллекте.

Как указано в заявлении, ASML предпочитает сохранить основные виды деятельности в Нидерландах «как можно ближе к существующим объектам во Велдховене», и приветствует принятые недавно решения о вложениях правительства. Молс отметила, что некоторые нерешенные вопросы перед заключением обязательства включают доступ к электросети, наличие жилья и доступ к дорожной сети.