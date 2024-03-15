Власти Нигерии запросили данные 100 крупных пользователей Binance

Парламент Нигерии пригрозил серьёзными санкциями и новыми арестами в случае невыполнения Binance всех требований по финансовым «дырам», которые у властей не получается закрыть из-за потери налоговых поступлений от незарегистрированных в стране криптобирж. В связи с этим Binance прекратила все операции в найре — национальной валюте Нигерии.

Но власти Нигерии идут дальше. Согласно отчёту FT, силовики запросили у Binance исчерпывающие данные по 100 крупнейшим пользователям биржи за последние полгода.

Криптосообщество связывает все действия Нигерии с попытками возрождения национальной валюты, но считает, что эти слишком «репрессивно» и не даст результата, если следовать таким путём.