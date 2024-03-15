Власти Нигерии запросили данные 100 крупных пользователей Binance

Опубликовано 15 марта 2024, 16:48
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Власти Нигерии запросили данные 100 крупных пользователей BinanceСразу после ареста руководства местного филиала биржи
В Нигерии сразу после ареста двух ведущих менеджеров Binance, главы отдела расследования криптопреступлений и регионального менеджера в Африке, власти страны выдвинули новые требования.
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Парламент Нигерии пригрозил серьёзными санкциями и новыми арестами в случае невыполнения Binance всех требований по финансовым «дырам», которые у властей не получается закрыть из-за потери налоговых поступлений от незарегистрированных в стране криптобирж. В связи с этим Binance прекратила все операции в найре — национальной валюте Нигерии.
Но власти Нигерии идут дальше. Согласно отчёту FT, силовики запросили у Binance исчерпывающие данные по 100 крупнейшим пользователям биржи за последние полгода.
Криптосообщество связывает все действия Нигерии с попытками возрождения национальной валюты, но считает, что эти слишком «репрессивно» и не даст результата, если следовать таким путём.