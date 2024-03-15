Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 15 марта 2024, 16:48
1 мин.

Власти Нигерии запросили данные 100 крупных пользователей Binance

Сразу после ареста руководства местного филиала биржи
В Нигерии сразу после ареста двух ведущих менеджеров Binance, главы отдела расследования криптопреступлений и регионального менеджера в Африке, власти страны выдвинули новые требования.
Власти Нигерии запросили данные 100 крупных пользователей Binance

© Ferra.ru

Парламент Нигерии пригрозил серьёзными санкциями и новыми арестами в случае невыполнения Binance всех требований по финансовым «дырам», которые у властей не получается закрыть из-за потери налоговых поступлений от незарегистрированных в стране криптобирж. В связи с этим Binance прекратила все операции в найре — национальной валюте Нигерии.

Но власти Нигерии идут дальше. Согласно отчёту FT, силовики запросили у Binance исчерпывающие данные по 100 крупнейшим пользователям биржи за последние полгода.

Криптосообщество связывает все действия Нигерии с попытками возрождения национальной валюты, но считает, что эти слишком «репрессивно» и не даст результата, если следовать таким путём.

Источник:FT
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
,
#Африка
,
#технологии