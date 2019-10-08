Наука и технологии
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Власти объяснили, почему Россию невозможно победить в гонке вооружений
А также напомнили, что не планируют участвовать в этой гонке
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил с официальным заявлением, согласно которому в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений. Правда представитель Владимира Путина сразу же уточнил, что Россия создала успешный задел на будущее в плане технологического превосходства, необходимого для обеспечения паритета.
”Безусловно, в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений. Вместе с тем, хочу напомнить слова президента Владимира Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета”, — рассказал Песков во время беседы с журналистами.
Напомним, что в конце сентября Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов Высшей Школы Экономики, заявил, что президент России не видит страну, участвующей во вновь образующейся гонке вооружений.
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