Власти объяснили, почему Россию невозможно победить в гонке вооружений

”Безусловно, в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений. Вместе с тем, хочу напомнить слова президента Владимира Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета”, — рассказал Песков во время беседы с журналистами.

Напомним, что в конце сентября Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов Высшей Школы Экономики, заявил, что президент России не видит страну, участвующей во вновь образующейся гонке вооружений.