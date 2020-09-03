Власти обязали россиян платить налог с продаж на Авито и Юле

Связано это с тем, что на сегодняшний день российское законодательство в части налогообложения никак не возлагает на подобные онлайн-площадки функции налоговых агентов. Таким образом, из-за того, что они не могут уплачивать налоги из средств пользователей, сами пользователи должны платить НДФЛ при продаже собственного имущества.

При этом уже успели появиться первые подсчеты экспертов, согласно которым в случае, если государство ужесточит контроль за уплатой НДФЛ с продаж вещей на Авито и Юле, бюджет страны может пополниться на дополнительные 80 млрд рублей в год.