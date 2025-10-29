Власти Подмосковья улучшили обучение для детей-инвалидов

За последние четыре года в регионе провели капитальный ремонт в семи зданиях специализированных учебных заведений. В текущем году обновили Белоомутскую школу-интернат в Луховицах, а в ближайшие три года модернизируют еще четыре учреждения в Дмитрове, Наро-Фоминске, Щелкове и Богородском округе, пишет 360.ru.

Для инклюзивного обучения в обычных школах создается безбарьерная среда. Почти 440 зданий оборудованы пандусами и специальными приспособлениями. В рамках национального проекта 47 коррекционных школ получили современное оборудование для дополнительных занятий.

Особое внимание уделяется профессиональной ориентации. В трех коррекционных школах реализуются программы профобучения по специальностям повар, столяр, швея, парикмахер и водитель. Учащиеся региона успешно выступают в национальном чемпионате «Абилимпикс» — в этом году в финале примут участие 22 подмосковных школьника.