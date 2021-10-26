Власти попытаются убедить россиян в дружелюбности искусственного интеллекта

На телеканале СТС сделают посвященные искусственному интеллекту выпуски научно-популярной программы «Просто наука». Аналогичные сюжеты выйдут на НТВ, «Пятнице» и телеканале «Домашний» в передачах «Чудо техники», «Умный дом», «Про здоровье». Однако, что именно будет в выпусках, не уточняется.



Главная задача кампании, по словам РБК, «сформировать в обществе позитивный образ искусственного интеллекта». С помощью передач и публикаций в СМИ, технологии хотят придать "эмоциональный характер проводника справедливости для человека". Власти хотят убедить россиян, что искусственный интеллект "приносит больше справедливости в их жизни, обеспечивая равный доступ к новым возможностям".



АНО «Национальные приоритеты» ссылается на данные ВЦИОМа, согласно которым, большинство россиян считают, что искусственный интеллект в основном применяется в видеонаблюдении, робототехнике и военной технике, и не знают об использовании технологии в такси, приложениях для обработки фотографий и при онлайн-покупках.



Как отмечает РБК, общая стоимость проекта по повышению доверия к искусственному интеллекту составит чуть более 180 млн рублей.