Наука и технологии
Сегодня в 12:43
1 мин.

Власти попытаются убедить россиян в дружелюбности искусственного интеллекта

Для этого на ТВ появятся тематические сюжеты
Российские власти разработали информационную кампанию по улучшению имиджа искусственного интеллекта. Это подтвердил представитель АНО «Национальные приоритеты», которая разработала проект.
Власти попытаются убедить россиян в дружелюбности искусственного интеллекта

На телеканале СТС сделают посвященные искусственному интеллекту выпуски научно-популярной программы «Просто наука». Аналогичные сюжеты выйдут на НТВ, «Пятнице» и телеканале «Домашний» в передачах «Чудо техники», «Умный дом», «Про здоровье». Однако, что именно будет в выпусках, не уточняется.

Главная задача кампании, по словам РБК, «сформировать в обществе позитивный образ искусственного интеллекта». С помощью передач и публикаций в СМИ, технологии хотят придать "эмоциональный характер проводника справедливости для человека". Власти хотят убедить россиян, что искусственный интеллект "приносит больше справедливости в их жизни, обеспечивая равный доступ к новым возможностям".

АНО «Национальные приоритеты» ссылается на данные ВЦИОМа, согласно которым, большинство россиян считают, что искусственный интеллект в основном применяется в видеонаблюдении, робототехнике и военной технике, и не знают об использовании технологии в такси, приложениях для обработки фотографий и при онлайн-покупках.

Как отмечает РБК, общая стоимость проекта по повышению доверия к искусственному интеллекту составит чуть более 180 млн рублей.

Источник: РБК