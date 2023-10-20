Власти предложили пересмотреть критерии оценки операторов связи

Минцифры предложило внести новый показатель риска при проверке операторов связи. Этот показатель связан с телефонными номерами, у которых не подтверждена достоверность данных абонентов. Такое предложение было опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему закону о связи в России, операторы обязаны подтверждать достоверность данных своих абонентов. С начала 2023 года, им требуется присоединиться к информационной системе, созданной Роскомнадзором для мониторинга соблюдения требований к операторам связи.

Минцифры предлагает учитывать индикатор, который оценивает рост числа телефонных номеров, у которых не подтверждена достоверность данных абонентов. Если оператор не подтвердил информацию о своих абонентах, Роскомнадзор отправит запрос на исправление или приостановку услуг связи. Этот предложенный показатель оценивает, насколько быстро растёт количество таких абонентских номеров.