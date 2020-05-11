Власти рассказали об увеличении преступности в интернете из-за коронавируса

Так, чиновник напомнил о том, что сейчас, в связи с нахождением россиян на изоляции, выросло количество злоумышленников, организующих различные фишинговые схемы, а также запускающих вредоносные программы на расстоянии. При этом, по словам Чернышенко, “офлайновая” преступность в стране заметно снизилась.

”За это отвечает несколько ведомств, правительство тоже координирует действия и правоохранительных органов, и органов государственной власти, и операторов, провайдеров для того, чтобы по возможности защитить наше население”, — отметил вице-премьер, рассказывая о том, какие меры для предотвращения киберпреступности предпринимают власти.