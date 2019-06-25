Власти России отпустили цены на бензин в свободное плавание

Правительство России решило не продлевать соглашение о контроле цен на бензин с нефтяными компаниями. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой сразу на четырёх сотрудников разных нефтяных компаний и двух федеральных чиновников.

Срок соглашения нефтяников с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой, фиксирующего максимальные цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо, истекает 1 июля 2019 года и больше продлеваться не будет.

По словам «Ведомостей», решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня.

Несмотря на отсутствие дальнейших письменных договорённостей, «на словах» стороны договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию. Об этом сообщили журналистам два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.