Власти Санкт-Петербурга предложили управлять городом из метавселенной

Но те российские платформы, которые на данный момент чиновники изучили, кроме того, что находятся в зачаточном состоянии, не подходят для решаемых городом задач. В частности, с помощью технологий метавселенной планируется оценивать состояние фасадов. По мнению Казарина, такой подход более эффективен, чем использование таблиц, как это происходит сейчас.

Но для начала необходимо определиться, как и каких аватаров смогут создавать пользователи, чтобы совершать «юридически значимые действия». К тому же для реализации проекта необходимо решить, как россияне будут подтверждать личность, как будет выглядеть аватар, насколько реалистичным будет виртуальный мир и другие вопросы.

При этом об использовании зарубежных продуктов речи не идёт.