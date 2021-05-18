Власти сразу нескольких стран вступили в новую «гонку вооружений»

Правда, речь в данном случае идёт не о боевом оружии, а о полупроводниках, пишет издание. По словам зарубежных авторов, полупроводники являются «кровью сегодняшней глобальной экономики». Таким образом они подчёркивают востребованность данного вида продукции сразу в нескольких отраслях, в том числе и в оборонной промышленности.

Сообщается, что последней страной, присоединившейся к гонке, стала Южная Корея. Именно она недавно сообщила о намерении инвестирвовать в отрасль около 452 млрд долларов.

Отметим, что на сегодняшний день Южная Корея занимает 65% мирового рынка производства микросхем памяти. Большую часть из этого объёма составляют решения от Samsung. Это позволяет стране находиться на третьем мире по производству полупроводников. Впереди только Тайвань и США.