Власти США готовят новую норму, позволяющую американским компаниям сотрудничать с Huawei

Речь идет о том, чтобы позволить местным производителям совместно с китайской Huawei Technologies заниматься установкой общих стандартов для мобильных сетей 5G. Учитывая тот факт, что из-за решения правительства США об ограничении сотрудничества с Huawei, американским технологическим компаниям пришлось “молчать” на совещаниях по разработке протоколов и технических спецификаций 5G, у китайского техногиганта на руках оказалось самое сильное “право голоса” в данном вопросе.

Именно новая норма должна исправить сложившуюся ситуацию. Так, по данным издания, новые правила, разрабатываемые властями США позволят американским компаниям более активно участвовать в работе органов по стандартизации, членом которых также является Huawei. К сожалению, пока что нет никаких более точных данных касательно начала работы свежей инициативы.